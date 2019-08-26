أعلن اللواء هشام السعيد محافظ الغربية عن تلقي الوحدات المحلية 395 طلب تصالح في مخالفات البناء وفقا للقانون رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية الخاص بفتح باب تلقى طلبات التصالح على بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.

وتقدم للتصالح 502 مواطنا بمركز السنطة، و168 مواطنا بمركز بسيون، و20 مواطنا بمركز طنطا، ومواطنين اثنين بحي ثانِ طنطا.

وفي هذا الإطار؛ وجه المحافظ بتسهيل الإجراءات على المواطنين خلال تلقى طلبات التصالح مع وضع الإرشادات الخاصة بالتقديم في أماكن واضحة للمواطنين.

وأشار أنه جرى الإنتهاء من تشكيل جميع اللجان المختصة بتنفيذ إجراءات قانون التصالح، موجها بالمتابعة المستمرة للملف للتأكد من تسهيل الإجراءات، مطالبا المواطنين بضرورة الإسراع في تقديم طلبات التصالح قبل انتهاء المدة المحددة في يناير المقبل.