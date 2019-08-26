أعلنت لجنة القيد بنقابة الصحفيين، اليوم، أسماء المتقدمين للقيد بجدول المشتغلين، وبلغ عددهم 358 صحفيا تحت التمرين بمختلف الصحف، وذلك لمن استكملوا المدة القانونية للنقل لجدول المشتغلين.

وقررت لجنة القيد برئاسة خالد ميري، عقد جلستها لنظر طلبات النقل إلى جدول المشتغلين، يوم الثلاثا الموافق 10 من سبتمبر المقبل، من رقم (1 - 185)، ويوم الأربعاء الموافق 11 سبتمبر من رقم (186 - 358)، في تمام الساعة الخامسة مساء.