المغرب يوقف إسرائيليا يشتبه بارتباطه بشبكة تزوير جوازات سفر

أوقفت السلطات المغربية، إسرائيليا مشتبها بارتباطه بشبكة تزوير بطاقات هوية وجوازات سفر محلية، جرى تفكيكها في أبريل الماضي، وأصدرت المديرية العامة للأمن المغربي، اليوم، بيانا قالت فيه إن "الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تمكنت، الجمعة، من توقيف مواطنا أجنبيا يحمل جواز سفر إسرائيليا، يبلغ من العمر 52 عاما".

وأضافت المديرية العامة للأمن المغربي، أن التوقيف يأتي للاشتباه بارتباط الشخص المذكور"بالشبكة الإجرامية المتورطة في تزوير سندات الهوية وجوازات السفر المغربية، والتي جرى تفكيكها مارس الماضي، وذلك بناء على معلومات دقيقة وفرتها المخابرات المغربية، موضحة أن "المشتبه به تمكن من الحصول على بطاقة تعريف جواز سفر مغربيين باستخدام وثائق مزورة، مستفيدا من الطرق الاحتيالية التي كانت تعتمدها الشبكة الإجرامية"، وفقا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

وأشارت المديرية المغربية، إلى أن "عملية تنقيط الأجنبي الموقوف بقاعدة بيانات المنظمة الدولية للشرطة الجنائية إنتربول، أوضحت أنه يشكل "موضوع بحث دولي بموجب نشرة حمراء صادرة عن الإنتربول بتاريخ 17 يناير 2019، وذلك للاشتباه في تورطه في اقتراف جريمة قتل متعدد ومحاولة القتل العمد في إطار تصفية الحسابات بين شبكات الإجرام المنظم"، موضحة أن الموقوف جرى الاحتفاظ به "تحت تدابير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعني بالأمر".

وفي مارس الماضي، أعلنت السلطات المغربية إلقاء القبض على 15 شخصا بمدينة الدار البيضاء، يشتبه في تورطهم بتزوير وثائق رسمية لفائدة إسرائيليين "من أصول غير مغربية" بقصد الحصول على الجنسية المغربية، كما أوقف الأمن المغربي، مطلع أبريل الماضي، إسرائيليين اثنين بمدينة مراكش بشبهة تزوير وثائق إدارية وجوازات سفر.