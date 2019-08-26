لقي مُسِنّ في محافظة الدقهلية، مصرعه، اليوم، في أثناء فض مشاجرة بمنطقة المطرية.

وتلقى اللواء فاضل عمار، مدير الأمن، إخطارا، من اللواء سيد سلطان، مدير مباحث الدقهلية، يفيد بورود إشارة إلى مركز شرطة المطرية، بنشوب مشاجرة، ووجود متوفى بها.

وانتقل رجال مباحث المركز إلى مكان الواقعة، حيث تبين وقوع مشاجرة بين طرفين، وأثناء فضها، توفي المواطن "محمود محمد أصلان"، 75 سنة، المقيم في شارع السلام بالمطرية".

وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى المطرية، تحت تصرفات النيابة العامة.

وحرر عن الواقعة المحضر اللازم، لاتخاذ الإجراءات القانونية.