تواصل الشركة الوطنية القابضة مصر للطيران، مدّ جسرها الجوي لعودة حجاج بيت الله الحرام من الأراضي المقدسة، حيث تسير الشركة على مدار اليوم 18 رحلة جوية من جدة والمدينة المنورة إلى مطار القاهرة لنقل 2429 حاجًا، من حجاج القرعة والسياحة والتضامن، بخلاف رحلات العمل.

يأتي ذلك فيما تختتم مصر للطيران جسرها الجوي لعودة حجاج بيت الله الحرام من الأراضي المقدسة، بعد أداء مناسك الحج لهذا العام يوم 5 سبتمبر المقبل، بنقل أكثر من 70 ألف حاج على متن 424 رحلة جوية.

وتقدم بعثة حج مصر للطيران بالمملكة السعودية تسهيلات كبيرة، داخل مطارات المملكة للحجاج المصريين العائدين إلى أرض الوطن، بعد أداء مناسك حج لهذا العام، بالتنسيق مع السلطات السعودية داخل المطارات هناك.

وتوفر مصر للطيران بالتنسيق بين وزارة الطيران المدني ووزارتي الداخلية والصحة، ضابط جوازات وطبيب من الحجر الصحي على كل متن كل طائرة من رحلاتها لمساعدة الحجاج وإنهاء إجراءاتهم على متن الطائرات لتقليل فترة الانتظار عند الوصول بالمطارات المصرية، تسهيلا لإجراءات العودة.

وكانت مصر للطيران بدأت يوم 14 أغسطس تسيير الجسر الجوي لعودة حجاج بيت الله الحرام من الأراضي المقدسة إلي مطار القاهرة والمطارات المصرية، حيث نقلت الشركة حتى الآن أكثر من 60 ألف حاج من جدة والمدينة المنورة.