قال طارق مرتضى المتحدث الإعلامي لنقابة الموسيقيين، إن دور النقابة يتوقف عند إعطاء التصاريح والموافقات لإقامة الحفلات الغنائية، وليس له دخل لما يحدث بها، لأن النقابة ليس لديها ضبطية قضائية.

وأضاف لـ"الوطن" أن النقابة وافقت لمحمد رمضان بالغناء بناء على بروتوكول النقابات الثلاث، والذي يقضي بالسماح لأعضاء نقابات (الممثلين والسينمائيين والموسيقيين) بممارسة مهام النقابات الأخرى، مؤكدا أن رمضان التزم بشروط النقابة ولم يخلع ملابسه كاملة، مؤكدا أن لجهات الرقابية هي المسؤولة عن تجاوزات الحفلات وليس النقابة.

يذكر أن محمد رمضان كان أحيا حفلا غنائيا فى الساحل الشمالي منذ عدة أيام، وظهر فيها بملابس شبه عارية.