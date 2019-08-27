فوائد عديدة وأهمية كبيرة لقانون إنشاء الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية وهيئة الدواء المصرية، الذي أصدره الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، بموجب القانون رقم 151 لسنة 2019.

ويرى السيد أحمد عبداللطيف عضو لجنة الشؤون الصحية بالبرلمان، أن قانون هيئة الشراء الموحد الطبية من القوانين المهمة تهدف لتحسين القطاع الصحي، موضحا أنه يهدف لإنشاء هيئة حكومية مهمتها أن تتكفل بشراء المستلزمات الطبية التي تحتاجها كل المستشفيات الحكومية من المستشفيات الجامعية والتابعة للتأمين الصحي ومستشفيات الشرطة والجيش.

وأضاف عبداللطيف لـ"الوطن"، أن هذا القانون له عدة فوائد تعود على المواطن، أبرزها توفير الاحتياجات بكل المستشفيات دون نقص في أي مستلزمات، وتضمن الهيئة أن تكون كل المستلزمات الطبية من أدوية أو أجهزة ذات جودة عالية، بالإضافة إلى أن أسعار هذه المستلزمات سيكون عادلا بالنسبة للمواطن نظرا لتكفل هيئة رسمية بتوفيرها وتحديد أسعارها.

وأكد عضو لجنة الشؤون الصحية بالبرلمان أنه من المرجح أن تتشكل هذه الهيئة من أعضاء من وزارة الصحة ومسؤول من مستشفيات التابعة للشرطة، وآخر من المستشفيات التابعة للجيش.

ووافق مجلس النواب على القانون، الذى ينص على أن يتم العمل بأحكام القانون المرافق في شأن إنشاء الهيئة المصري للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية وهيئة الدواء المصرية، وإلغاء كل حكم يخالف أحكامه.