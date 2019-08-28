قال الفنان أحمد صلاح حسني، إنه كان مشفقا على الفنانة ياسمين عبدالعزيز أثناء دورها بمسلسل "لآخر نفس" لأنه كان صعبا للغاية.

وأضاف خلال استضافته ببرنامج "صاحبة السعادة" الذي تقدمه الفنانة إسعاد يونس على شاشة "dmc": "كانت أغلب الوقت بتعيط، وكان فيه مشاهد صعبة جدا اللي عرفت فيها إن جوزها كان بيكدب عليها، واللي كانت بتبدأ في العياط فيها وإزاي أهديها".

والمسلسل تأليف أمين جمال وعبدالله حسن وطارق الكاشف، وإخراج حسام علي، بطولة ياسمين عبدالعزيز، فتحي عبدالوهاب، أحمد صلاح حسني، أحمد العوضي، إيهاب فهمي، محمد عز، ثراء جبيل، هند عبدالحليم، مراد مكرم، وهبة عبدالغني.