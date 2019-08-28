قال السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إنّ اليابان أحد الدول الصناعية الكبرى التي كانت تتبوأ المركز الثاني في الاقتصاد العالمي، لافتًا إلى أنّ هذا يعني أنّها مستهلك ضخم للطاقة والمواد الأولية.

وأضاف راضي خلال تصريحات لموفدة شاشة EXTRA NEWS إلى اليابان على هامش انعقاد قمة "تيكاد 7" بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، أنّ اليابان لا تحتوي على الطاقة أو المواد الأولية ولكنها في حاجة ماسة لها، ولذلك فإنّ هناك مصلحة مباشرة للتعاون مع قارة أفريقيا ومد الجسور، وهذا التعاون يخدم الطرفين".

وفي سياق متصل بالمصالح السياسية اليابانية، قال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إنّ رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي ذكر أكد أنّ إصلاح مجلس الأمن هو أحد الملفات المهمة التي تولي بلاده الاهتمام به، موضحًا أنّ هذا أمر طبيعي، إذ تتعاون اليابان مع دول القارة والمساعدات التنموية، كما تطمع بمساندة الكتلة الأفريقية البالغ عددها 55 دولة، إذ لا يستهان بها في المحافل الدولية.