بالأسماء.. إصابة 10 أشخاص في حادثي تصادم ببني سويف

أصيب 10 أشخاص، مساء اليوم الأربعاء، في حادثي تصادم بطرق بني سويف الزراعية، ونقلوا للمستشفى التخصصي لتلقي العلاج.

وقع الحادث الأول إثر تصادم دراجة بخارية بسيارة ربع نقل بالطريق الزراعي أمام "عزبة الوقف" بمركز ببا، ما أسفر عن إصابة 6 أشخاص، نقلوا للمستشفى التخصصي ببني سويف، وتبين أن المصابين هم يوسف عبدالعال قرني، 10 أعوام، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج، ونادية رجب محمد، 40 عاما، مصابة باشتباه ما بعد الارتجاج، ونورهان أحمد إبراهيم، 16 عاما، مصابة بجروح وكدمات متفرقة، وفوزية بكر أحمد، 16 عاما، مصابة باشتباه ما بعد الارتجاج، وعلاء رجب محمد، 25 عاما، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج، ونجلاء رجب محمد، 14 عاما، مصابة بجروح وكدمات متفرقة، وجميعهم مقيمون بقرية "منشية عاصم" التابعة لمركز ببا.

ووقع الحادث الثاني إثر اصطدام دراجتين بخاريتين ببعضهما، أمام قرية قرية "بني عدي" بمركز ناصر، ما أسفر عن إصابة 4 أشخاص، ونقلوا لمستشفى ناصر المركزي لتلقي العلاج، وتبين أنهم كريم حسن رمضان، 26 عاما، مصاب باشتباه كسر بالذراع الأيسر، وأحمد رأفت زكي، 25 عاما، مصاب بجروح وكدمات متفرقة، ومحمد محمد هنداوي، 48 عاما، مصاب بكسر بالقدم اليسرى، وعمر محمد محمد، 18 عاما، مصاب بجروح وكدمات متفرقة.