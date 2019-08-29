قالت الفنانة منة جلال، إنها قررت احتراف مجال التمثيل منذ أن كانت صغيرة، وأن أهلها نقسموا بشأن هذا القرار.

وأضافت "جلال"، خلال حوارها ببرنامج "صباح البلد"، عبر شاشة "صدى البلد"، أن والدتها الفنانة سعيدة جلال شجعتها على التمثيل والدراسة في معهد الفنون المسرحية، بالرغم من اعتراض والدها الفنان الراحل جلال شفيق.

وواصلت: "دخلت المعهد من بعد وفاة بابا بـ3 سنين ولو لحقني كان هيمنعني من دخولي الفن، زي ما عمل مع ماما وكان بيتخانق معاها، واعتمدت على نفسي، وعيلتي كانت في ضهري، لكن لو الناس مكنتش هتحبني مكنش هينفع اسم بابا يخليهم يحبوني".

وتابعت، أنها لا تفكر في احتراف الغناء: "كنت باخد دروس في الغناء لما كنت بدرس في المعهد لكن أنا مؤدية مش بغني، لأن صوتي وحش".