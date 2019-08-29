توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الجمعة طقس معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة، حار على شمال الصعيد، شديد الحرارة جنوبا نهارا لطيف ليلا.

كما توقع الخبراء أن تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة، تنشط مثيرة للرمال والأتربة على جنوب سيناء وبعض المناطق من جنوب الصعيد، كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر، ما يؤدي لاضطراب الملاحة البحرية هناك.

وعن درجات الحرارة المتوقعة غدا فهي كما يلي:

القاهرة 35 26

الإسكندرية 31 25

مطروح 31 23

سوهاج 38 25

قنا 39 26

الأقصر 39 27

أسوان 40 27