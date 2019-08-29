دعا رئيس حزب "الحركة الوطنية للأمل" الجزائري محمد هادف، اليوم، إلى مراجعة قانون الانتخابات من خلال نقاش وتشاور هادئ وبناء من أجل تهيئة الظروف الملائمة لتنظيم الانتخابات الرئاسية.

وقال "هادف"، في تصريحات عقب لقائه بوفد من هيئة الوساطة والحوار الوطني برئاسة منسقها كريم يونس في إطار المشاورات التي تجريها هذه الأخيرة من أجل التوصل إلى حل للأزمة السياسية الحالية: "نطالب بمراجعة قانون الانتخابات من خلال حوار حقيقي حول تنظيم الانتخابات الرئاسية".

وأشار "هادف" إلى أنه دعا إلى اضفاء الطابع الديمقراطي على الانتخابات الرئاسية من خلال مراجعة قانون الانتخابات لخلق شروط أهلية المترشحين، مضيفا إنه "ينبغي تنظيم رئاسيات مفتوحة أمام كل الجزائريين الذين تتوفر فيهم شروط الترشح"، واقترح أن تسبق هذه الانتخابات حملة نقاش هادئ وتشاور بناء، ودعا إلى اتخاذ "إجراءات تهدئة تسمح بممارسة الديمقراطية".