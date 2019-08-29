جددت نيابة البدرشين، حبس 3 عاطلين 15 يوما على ذمة التحقيقات بتهمة الشروع في سرقة "توك توك" بالإكراه في منطقة البدرشين.

كانت قوات أمن الجيزة، تحت إشراف اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة للمباحث، تمكنت من ضبط 3 عاطلين أثناء محاولتهم سرقة "توك توك" بالإكراه في البدرشين.

وكشفت التحريات والتحقيقات، أن المتهمين استدرجوا الضحية بحجة توصيلهم إلى منطقة زراعية، وأثناء ذلك أشهر أحد المتهمين فرد خرطوش، وهدد الضحية لسرقة "التوك توك"، إلا أن السائق استغاث بالمارة الذين أسرعوا إليه وأبلغوا رجال الشرطة.

وانتقلت قوة أمنية لمكان الواقعة، وتمكنت من ضبط المتهمين بمساعدة الأهالي، وأمر اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، بتحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.