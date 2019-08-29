نجح أطباء المسالك بمستشفى قطور المركزي، التابع لمديرية الصحة بالغربية، في استخراج حصوات الكلى بالمنظار وجهاز "C arm"، وأجريت العملية بواسطة الدكتور سامي شكبان رئيس قسم المسالك.

وقال الدكتور خالد أبوالمعاطي مدير المستشفى إن قسم العمليات أصبح مزود بالأجهزة التي تساعد على إجراء عمليات من هذا النوع، كما تعد تلك العمليات الأولى من نوعها.

وأشار الدكتور عبد القادر الكيلاني، وكيل وزارة الصحة بالغربية، أن المديرية تعمل جاهدة على تطوير المستشفيات المركزية حتى تستوعب جميع الحالات بالقري المجاورة مهما كان تشخصها.