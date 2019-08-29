أصيب منذ قليل، 8 أشخاص في تصادم سيارتين ملاكي وأجرة بالقرب من بوابة "المنيرة" شمال مدينة الخارجة بمحافظة الوادي الجديد.

وورد إخطار أمني إلى اللواء هشام لطفي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الوادي الجديد، يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارتين ملاكي وأجرة على طريق "الخارجة- أسيوط" بالقرب من مدخل قرية المنيرة.

وتبين إصابة رحمة عماد حسن 11 عاما، وعبدالتواب حامد محمد 11 عاما، وصبحي نجاتي محمد 65 عاما، وأحمد عاطف محمد 27 عاما، وأحمد محسب محمود 24 عاما، وعبدالرحمن محسب محمود 15 عاما، ومحمد داود سليمان 36 عاما، وأميرة عماد حسن 14 عاما.

وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى الخارجة العام، لتلقي العلاج اللازم.

وجار تحرير محضر بالحادث، وإحالة الواقعة إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.