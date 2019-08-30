فرقة "جيبسي كينجر": نعشق مصر.. وسعداء لتواجدنا أمام الأهرامات

استضاف الإعلامي رامي رضوان، فرقة "جيبسي كينجر" بمنطقة أهرامات الجيزة، في برنامج "مساء dmc" المذاع عبر فضائية "dmc".

وقال أنجلو رايس: "نحن نعشق مصر والمصريين وسعداء للغاية لوجودنا في مصر، وسعداء لأننا سنغني أمام المصريين وسعداء بتواجدنا في الأهرامات أمام واحدة من عجائب الدنيا السبع".

وأوضح المطرب الفرنسي، أن فرقته ستشدو بأغنية تعبر عن فرحتهم وسعادتهم لغنائهم أمام الأهرامات، لافتا أنها ستكون رسالة للسعادة والسلام، "وسيتم ذلك من خلال الأغنية".

فرقة "جيبسي كينج" تعني "ملوك الغجر"، هي فرقة موسيقية من بلدية آرل ومونبلييه في جنوب فرنسا، يؤدون أغاني الفلامينكو بلهجة أندلسية إسبانية، وأغلب أعضاء الفرق ولدوا في فرنسا، لكنهم من نسل غجر إسبانيا، الذين فرّوا من كاتالونيا أثناء الحرب الأهلية الإسبانية سنة 1930.