يحدث اليوم.. "الإفتاء" تستطلع هلال محرم و"بيراميدز" يواجه حرس الحدود

تستعرض "الوطن" فعاليات وأحداث متوقع حدوثها، اليوم الجمعة 30 أغسطس، في مصر والوطن العربي والعالم، والتي جاءت على النحو التالي:

دار الإفتاء تستطلع هلال محرم

تستطلع دار الإفتاء المصرية هلال شهر المحرم لعام 1441هـ.

الصالة الموسمية في مطار القاهرة تستقبل بعثة الحج

تستقبل الصالة الموسمية بمطار القاهرة الدولي بعثة الدولة الرسمية للحج، التي يرأسها هذا العام وزير الري والموارد المائية، التي تابعت إجراءات الحكومة للتيسير على الحجاج المصريين بالأراضي المقدسة، هذا العام.

الإدارة الصحية بشرم الشيخ تطلق قافلة طبية

تطلق الإدارة الصحية بشرم الشيخ قافلة طبية بالمركز الطبي بالرويسات، تابعة للمجلس المصري لأطباء من أجل السلام في مواعيد العمل الرسمية.

صندوق التنمية الثقافية ينظم احتفالية كبري

ينظم صندوق التنمية الثقافية، برئاسة الدكتور فتحي عبد الوهاب، احتفالية كبري لفرقة سماع للإنشاد والموسيقى الروحية، في الثامنة والنصف مساء بمركز إبداع قبة الغوري، على أن تحل فرقة إندونيسيا للإنشاد الديني، ضيف شرف الحفل، وذلك بمناسبة العام الهجري الجديد.

الصوفية تحتفل بذكرى الهجرة النبوية

تحتفل الطرق الصوفية بذكرى الهجرة النبوية، في ساحة مسجد الإمام الحسين، بشارع الأزهر.

ندوة بعنوان "القوة الناعمة" في ملتقى الهناجر الثقافي

ينظم ملتقى الهناجر الثقافي، برئاسة الناقدة الدكتورة ناهد عبدالحميد، التابع لقطاع شئون الإنتاج الثقافي، ندوة بعنوان "القوة الناعمة.. ودورها في مواجهة التطرف والإرهاب"، في السابعة والنصف مساء بمركز الهناجر والفنون في ساحة دار الأوبرا المصرية.

3 حفلات تنظمهم دار الأوبرا

في إطار فعاليات الدورة 28 من مهرجان قلعة صلاح الدين الدولي للموسيقى والغناء، الذي تنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر، تقام ثلاثة حفلات متتالية تبدأ في الثامنة مساء، حيث تقدم عازفة الماريمبا نسمة عبد العزيز وفرقتها حفلاً يتضمن باقة من الأعمال الموسيقية الشرقية والعالمية، يليها وفى التاسعة مساء مشاركة فنية دولية من فنزويلا.

مجمع البحوث الإسلامية يطلق قافلة دعوية مشتركة

يطلق مجمع البحوث الإسلامية ووزارة الأوقاف قافلة دعوية مشتركة إلى محافظة القليوبية، بمناسبة الاحتفال بالعيد القومي للمحافظة.

بيراميدز يواجه حرس الحدود في الكأس

تقام مباراة كرة القدم بين فريقي براميدز وحرس الحدود في إطار مباريات كأس مصر، في تمام الثامنة مساء.