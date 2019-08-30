أعلن المدعي العام الأوكراني رسلان ريابوشابكا، اليوم، بدء عملية تبادل المحتجزين بين كييف وموسكو، وقال مكتب الرئاسة الأوكرانية، حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية، إن عملية تبادل المحتجزين بين أوكرانيا وروسيا بدأت وما زالت مستمرة.

من جانبه، نفى محامي أحد المحتجزين الروس في أوكرانيا فالنتين ريبين، الأنباء التي أفادت ببدء عملية التبادل المحتجزين بين كييف وموسكو، وقال: "إن المحتجزين الروس المشمولين في عملية التبادل مازالوا في أماكن احتجازهم".

كانت روسيا قدمت، في وقت سابق، لأوكرانيا قائمة تضم 34 محتجزا روسيا في أوكرانيا بينما تضم قائمة كييف 150 من مواطنيها المحتجزين في روسيا بينهم 24 بحارا الذين تم احتجازهم في نوفمبر الماضي عقب دخولهم المياه الروسية بشكل غير شرعي عبر مضيق "كيرتش" في شبه جزيرة القرم الروسية.