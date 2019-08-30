أبدت الصين، اليوم، معارضتها الشديدة للبيان الصادر عن بريطانيا وألمانيا وفرنسا بشأن بحر الصين الجنوبي، واصفة إياه بأنه "سلبي وغير مسؤول"، وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية "جينج شوانج" - في تصريح خلال المؤتمر الصحفي اليومي بمقر الوزارة، تعليقا على إعراب الدول الثلاث عن قلقها إزاء التوترات في بحر الصين الجنوبي- إن "دول المنطقة تستطيع حل قضية بحر الصين الجنوبي بشكل ملائم، ولا تحتاج إلى تدخل خارجي"، داعيا الدول من خارج المنطقة إلى التوقف عن التدخل في هذه القضية.

وأضاف شوانج، أن الوضع الحالي في بحر الصين الجنوبي مستقر بشكل عام، وأن الصين ودول رابطة جنوب شرق آسيا "آسيان" تعمل بنشاط على تعزيز التعاون البحري والتشاور حول مدونة قواعد السلوك في بحر الصين الجنوبي لحماية السلام والاستقرار في المنطقة بشكل فعال، وأشار المتحدث الصيني، إلى أن "بكين"، ملتزمة دائما بمعالجة النزاعات وحلها بشكل صحيح، من خلال الحوار والتشاور مع الدول المعنية مباشرة، ودفع التعاون في مختلف المجالات، وحماية السلام والاستقرار بشكل مشترك في منطقة بحر الصين الجنوبي.

وشدد شوانج، على أن الصين وأعضاء رابطة آسيان على الطريق الصحيح لحل قضية بحر الصين الجنوبي، وأنه يتعين على الدول خارج المنطقة التوقف عن محاولة عرقلة ذلك.