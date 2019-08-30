"المركزي": ارتفاع النقد المطبوع 47 مليار جنيه في 11 شهرًا

كشف البنك المركزي عن زيادة قيمة النقد المطبوع المصدر، خلال الـ11 شهرا الأولى من العام المالي 2018-2019، بنحو 47.45 مليار جنيه، وبنسبة نمو قدرها 9.75% ليسجل 534.17 مليار جنيه بنهاية مايو الماضي، مقارنة بنحو 486.73 مليار جنيه في نهاية يونيو 2018.

وقال "المركزي"، في أحدث تقرير له، إنه على الرغم من ارتفاع إصدار وطباعة النقد خلال تلك الفترة إلا أن نسبة النقد المصدر مقابل الناتج المحلي انخفضت بنحو 0.56% لتسجل 10.41% بنهاية مايو الماضي مقابل 10.97% يونيو 2018.

وأشار التقرير إلى أن أغلب الزيادة في النقد المصدر، تمثلت في الفئات الكبيرة، حيث ارتفع المصدر فئة الـ200 جنيه بنحو 44.86 مليار جنيه، بنسبة نمو 15.96%، خلال نفس الفترة، ليصل حجم النقد المطبوع منها إلى 325.97 مليار جنيه، مقابل 281.11 مليار جنيه.

وأضاف أن النقد المصدر والمطبوع من فئة الـ100 جنيه زاد بنحو 620 مليون جنيه، بنسبة زيادة قدرها 3%، ليصل إلى 161.44 مليار جنيه، مقابل 160.82 مليار جنيه، أما المتداول من فئة الـ50 جنيهًا، ارتفع بنحو 704 ملايين جنيه، بنسبة 1.8%، ليصل إلى 25.59 مليار جنيه، مقابل 25.13 مليار جنيه.

من جانبه، قالت مصادر مصرفية مسؤولة لـ"الوطن"، إن البنك المركزي ملتزم بقواعد طباعة النقد وإصدارها في السوق المحلية، موضحا أنه لا يوجد أي عملية طباعة للنقد دون غطاء، موضحة أن هذه العملية تتم وفقاً لخطة دورية يعتمدها البنك لكل عام مالي، وفقًا لاحتياجات الاقتصاد.

وأضافت المصادر أن البنك المركزي عمل على استخدام كل أدواته لضبط إيقاع السوق خلال الفترة الأخيرة ومحاربة التضخم وتهيئة الأسواق لاتباع سياسات نقدية توسعية، لافتة إلى أنه على الرغم من ارتفاع حجم النقد المطبوع في السوق إلا أن نسبته من الناتج المحلي الإجمالي انخفضت خلال تلك الفترة المشار إليها وهو ما يفسر توجهات "المركزي" بطباعة النقد تتماشى مع حجم الاقتصاد وليست بشكل مبالغ فيه.