يعكف سكان ولاية فلوريدا الأمريكية الجمعة على تخزين الطعام والماء وتحصين منازلهم استعدادا لمواجهة إعصار دوريان، بينما يتهيأ آخرون لإخلاء منازلهم.

وأعلن مركز الأرصاد الأمريكي أن الإعصار دوريان هو من عاصفة من الفئة الثالثة على مقياس من خمس فئات.

وقال المركز إن دوريان أصبح "إعصارا خطيرا جدا" ترافقه رياح متواصلة تبلغ سرعتها 185 كيلومتر في الساعة.

ويتوقع أن تشتد العاصفة بشكل أكبر قبل أن تصل لولاية فلوريدا جنوب الولايات المتحدة الإثنين أو الثلاثاء، بحسب المركز.

وأصدر حاكم فلوريدا رون ديسانتيس إعلان طوارئ لجميع مقاطعات الولاية الـ67 ودعا ملايين السكان إلى الاستعداد للعاصفة التي قال إنها يمكن أن تتحول إلى "حدث كبير".

وأضاف "نتوقع كمية كبيرة من الفيضانات.. وندعو جميع سكان فلوريدا إلى تخزين طعام وأدوية وماء تكفي لمدة سبعة أيام".

غير أنه قال إن السلطات المحلية لم تأمر بعد بإخلاء مناطق إلى أن تتضح لدى الراصدين الجويين الصورة النهائية للمناطق التي سيمر بها الإعصار.

وأضاف "إذا كنت في منطقة إخلاء وصدر أمر بذلك، الرجاء تنفيذه".

وقال الحرس الوطني في فلوريدا إنه وضع نحو ألفين من عناصره في حالة تأهب كما سيضع ألفين آخرين السبت.

وحتى الساعة 11 صباحا كانت رياح بسرعة 175 كيلومتر في الساعة ترافق الإعصار، وكان مركزه على بعد 1060 كيلومتر شرق ويست بالم بيتش على المحيط الأطلسي، بحسب مركز الأعاصير الوطني في ميامي.

ويتحرك الإعصار باتجاه شمالي غربي بسرعة 17 كيلومتر في الساعة، ويتوقع أن يضرب منطقة ما على ساحل فلوريدا في وقت متأخر من الإثنين وصباح الثلاثاء، بحسب المركز.