أعربت الفنانة إلهام شاهين، عن سعادتها بالمشاركة في افتتاح معرض دمشق الدولي، واصفةً إياه بالأمر الجميل والمشرف والحماسي.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج "الحكاية"، عبر شاشة "MBC مصر"، أن بعض مصابي الجيش السوري ظهروا على مسرح الحفل: "كان أمرًا مؤثرًا للغاية، والحفلة كانت مليئة بالمشاعر الإنسانية".

وتابعت أن عددًا كبيرًا من نجوم الفن بالوطن العربي أحيوا حفلات على هامش المعرض، مثل ميادة الحناوي، مشيرةً إلى أن الفنانة الكبيرة عفاف راضي ستحيي حفلًا غدًا، السبت في الأوبرا: "كل الدنيا مستنياها والناس فرحانة بوجودها، شيء جميل ومشرف أن يرجع الطرب الأصيل بقوة، فالشعب السوري ذواق للفن ولا يتقبل أي فنان بسهولة".

واستطردت: "أشعر بعودة الحياة الطبيعية إلى سوريا، الناس سعيدة و1200 شخص حضروا حفل ميادة الحناوي وهو أمر رائع، ولا أثر للبيوت المتهدمة والبيوت الجديدة أجمل من البيوت القديمة، وسوريا في حالة ازدهار".

وعن تعرضها للانتقاد بسبب زيارتها للمعرض واتهامها بدعم الحكومة السورية، قالت: "جينا بكل الحب لدعم الشعب السوري ومقتنعين جدًا واحنا معاهم وطول عمرنا شعب واحد لم ينفصل وهفضل أحب الشعب السوري وهفضل معاهم، هم شعب حر قدروا يقفوا ضد الإرهاب لكن في النهاية بيحموا بلدهم وبحترم الجيش العربي السوري وبالنسبة لي هو الشعب السوري، لأن كلهم سوريين، أما الجهة الأخرى ففيها أكتر من جنسية، ملهومش أي مصلحة غير إنهم مرتزقة حرب ومأجورين".