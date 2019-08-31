علام: "داعش" ارتكب جميع المنكرات.. وطوبى لمن قتلهم

قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، إن تنظيم "داعش" ارتكب جميع المنكرات، و"طوبى لمن قتلهم".

وأضاف علام، خلال استضافته ببرنامج "نظرة" الذي يقدمه الإعلامي حمدي رزق عبر شاشة "صدى البلد"، أنه يجب مواجهتهم مواجهة شاملة وعامة على مستوى العالم.

وتابع: "مصر حذرت من الفكر الإرهابي وكانت محقة في تحذيرها، وعندما دعت دول العالم للتكاتف لاجتثاث هذه الخلايا كانت محقة كل الحق وأدرك العالم بعد ذلك قيمة ما قالته مصر".

وأردف أن كل ما فعله "داعش" جرائم، و"طوبى لمن قتلهم وقتلوه، ومن قتلهم فهو مأجور ومن قتلوه فهو شهيد".

ووجه المفتي التحية للجيش والشرطة لما يقدمونه من تضحية وشهداء لمحاربة هذه الجماعات التكفيرية.

وأكد أن قضية التكفير خطيرة للغاية ولا يجوز لأحد أن يكفر أحد إلا عن طريق القضاء.