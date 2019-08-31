وصف المهندس علاء والي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، مبادرة وزارة الإسكان والمرافق بشأن إصدار كتيب خاص بقانون التصالح في بعض مخالفات البناء بأنها "خطوة إيجابية ممتازة لأنها تهدف لتوعية المواطنين بجميع الإجراءات الخاصة بالتصالح والرد على أية استفسارات تخصهم وكذلك الجهات الإدارية المختصة".

وأضاف، في بيان له، اليوم، أنه سيُتاح لجميع المواطنين على الموقع الرسمي، ويوزع على جميع لجان التصالح في المحافظات حرصا منها على تصحيح الأوضاع المخالفة وتقنينها واستفادة المواطنين من مزايا قانون التصالح، لإنهاء أي نزاع قضائي قائم في هذا الشأن.

وأكد أن وزارة الإسكان والمرافق تهدف من خلال الكتاب توعية المواطنين وتعريفهم بالقانون ومزاياه، لكي يبادر كل مواطن وقع بحقه مخالفة بناء ويقنن وضعه في ضوء هذا القانون بكل سهولة ويسر حفاظا على حقه قبل انتهاء المدة المحددة، وكذلك الحفاظ على الثروة العقارية ودعم مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي وغيرها من مشروعات البنية التحتية التي تعود بالنفع على المواطنين.

وأضاف رئيس لجنة الإسكان بالبرلمان أن قانون التصالح في بعض مخالفات البناء من القوانين الهامة، التي تحمل إيجابيات كثيرة تصب في صالح ملايين المواطنين، الأمر الذي يحتاج إلى تسليط الضوء عليه إعلاميا بكثافة شديدة، بهدف توعية المواطنين وإرشادهم لتقديم طلبات تصالح وتوفيق أوضاعهم، وبالتالي فإن وزارة الإسكان راعت ذلك من خلال مبادرتها بإصدار كتيب في هذا الشأن حفاظا على مصلحة المواطنين.