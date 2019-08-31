تواصل، اليوم، الشركة الوطنية القابضة مصر، مد جسرها الجوي لتسيير رحلاتها لعودة حجاج بيت الله الحرام من الأراضي المقدسة.

وتسير الشركة، اليوم السبت، 20 رحلة جوية من جدة والمدينة المنورة إلى مطاري القاهرة وبرج العرب تحمل 3400 حاج، بواقع 11 رحلة من جدة لنقل 1700 حاج، من بينهم رحلتين شارتر لحجاج مدينة مالي، و9 رحلات من المدينة المنورة تشمل 1700 حاج، من حجاج قرعة القليوبية ودمياط وكفر الشيخ وبني سويف بخلاف رحلات العمل.

في غضون ذلك واصل مبنى الرحلات الموسمية بمطار القاهرة الدولي برئاسة الملاح أشرف حافظ استقباله للحجاج وذويهم، وتقديم الخدمات المميزه لهم تنفيذا لتوجيهات الفريق يونس المصري وزير الطيران المدني، حيث جرى توسعة منطقة حقائب الترانزيت بإضافة 2000 م مسطح كصالة للترانيزت مجهزة بالكامل بأحدث أجهزة للكشف عن المفرقعات، وتم تأمينها بالكامل بكاميرات المراقبة.

يأتي ذلك في إطار الدور الذي يقوم به مطار القاهرة الدولي كمطار محوري، حيث يستقبل حاليًا 35% من رحلات الترانزيت، ما كان يمثل عبئاً كبيراً على الرحلات الموسمية بالمطار.

كانت الشركة الوطنية القابضة مصر للطيران نجحت، في نقل 63 ألف حاج من الأراضي الحجازية المقدسة إلى القاهرة، عبر 300 رحلة جوية، خلال الفترة من يوم 13 أغسطس الجاري، وحتى مساء يوم الأربعاء الموافق 28 أغسطس.

وكانت الشركة أعلنت أنها ستختتم جسرها الجوي لعودة حجاج بيت الله الحرام من الأراضي المقدسة، بعد أداء مناسك الحج لهذا العام، يوم 5 سبتمبر المقبل، بنقل أكثر من 70 ألف حاج على متن 424 رحلة جوية.