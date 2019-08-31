رفعت الأجهزة التنفيذية بمحافظة المنوفية، كافة الإشغالات وتقيلم الأشجار ودهان البلدورات وتزيين مداخل المحافظة بأعلام مصر وخاصة الشوارع المحيطة بالعاصمة والمؤدية من وإلى استاد الجامعة الرياضي، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات اللواء سعيد عباس محافظ المنوفية بضرورة التنسيق التام مع كافة الجهات لتنظيم أسبوع شباب الجامعات لمتحدي الإعاقة والخروج بالشكل الحضاري الذي يليق بمستوى محافظة المنوفية.

وسبق ووجه محافظ المنوفية جميع الأجهزة التنفيذية بنطاق المحافظة بالتنسيق والتعاون الكامل مع جامعة المنوفية ورفع درجة الاستعدادات لاستقبال أسبوع شباب الجامعات لمتحدي الإعاقة وتوفير كافة السبل والإمكانيات لإنجاح هذه الاحتفالية والتي ستعد نقطة تاريخية في تاريخ محافظة المنوفية، كما شدد على تكثيف الدوريات الأمنية والحملات المرورية لإحدداث سيولة مرورية لتأمين الاحتفالية.

جدير بالذكر، أن أسبوع شباب الجامعات لمتحدي الإعاقة سيشارك به 1500 طالب وطالبة من ذوي القدرات الفائقة من مختلف الجامعات على مستوى الجمهورية للتنافس في مختلف الأنشطة الرياضية والثقافية والفنية والاجتماعية والتكنولوجية تحت شعار "بنكمل بعض"، ومن المقرر حضور عدد من الوزراء والمحافظين السابقين ورؤساء الجامعات المشاركة ولفيف من القيادات التنفيذية والأمنية والشعبية والهيئات المسؤولة عن متحدي الإعاقة والطلاب.