أعلن المهندس السيد إسماعيل محمد رئيس قطاع شبكات الإسماعيلية، عن فصل التيار الكهربائي بدءا من غد الأحد وحتى نهاية سبتمبر، بغرض أعمال الصيانة الدورية للشبكات، بمناطق مسجد أبو بكر بجوار سور الإرسال وبرج السعادة والمنطقة الصناعية وبجوار عمر أفندي ومنطقة الإرسال ومساكن واستراحة هيئة قناة السويس وميدان عباس والمنطقة الصناعية وبرج الرى ومحطة صرف البلاح والمنطقة الصناعية مجمع ص1، ونمرة 6 وبجوار الهلال الأحمر ومنطقة البلاح وفريد ندا والمنطقة الصناعية مجمع عثمان وأبحاث هيئة قناة السويس، وبرج حماد موسى.

أما بنطاق حي ثان برج السفير عرايشية مصر والمنطقة المحيطة معمل الإسماعيلية ومنطقة الجبالى بالبلابسة وعرايشية مصر، ومنطقة هو وهى الممر، ومحطة المياه العكرة، وهايبر الجيش بالدائرى وشارع 219 خلف بنزينة الغاز بشارع شبين الكوم ومستشفى أورام الإسماعيلية، وبرج حسين سلمى عرايشية مصر والمنطقة المحيطة ومنطقة سوق الجمعة بالشهداء وشارعي دمنهور والعشرينى، والمنطقة المحيطة ومنطقة مسجد سامح حسب الله بالثلاثينى وبرج المهندسين شارع شبين الكوم وبرج الجلاء وشارع الدقهلية حى السلام والمنطقة المحيطة ومنطقة عمارات المعلمين خلف شارع شبين الكوم والمحكمة القديمة شارع السكة الحديد المنطقة المحيطة وبرج عماد هريدى امتداد الثلاثينى والغرفة 16 الطريق الدائرى وبرج أحمد أنور قاصد، وشارع النصورة ومغذيات بديلة وعمارات الهيئة ،وشارع المستشفى وبرج منسى، وشارع شبين الكوم وبرج ورثة بيومى ومنطقة شارع رضا.

وأكد رئيس قطاع شبكات الإسماعيلية، الفصل أيضاً بمنطقة الشيخ زايد خلف المرور وخلف المحافظة الجديدة ومنطقة الكاكولا وأول الشيخ زايد،و أمام نادى الفروسية ومنطقة إبراهيم سلامة ومنطقة أرض الجمعيات وبجوار قسم ثالث وخلف مدرسة الزهور وشارع مدرسة أم الابطال و24 أكتوبر وبجوار الملاعب المفتوحة ومساكن الطرق ومنطقة الحرفى ،وأمام جراج فورد وبرج جنوب سيناء ومنطقة الكاكولا ومنطقة الخامسة وأرض الجمعيات ونادى الطرق والخامسة وأبراج الفردوس ومساكن المتطور وأرض الجمعيات والشارع التجاري والكاكولا.