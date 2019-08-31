قالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية، اليوم، إن وزير الخارجية الصيني وانج يي، سيزور كوريا الشمالية تلبية لدعوة من نظيره الكوري الشمالي ري يونج هو، لإجراء محادثات بين الجانبين، ولم تشر الوكالة إلى المزيد من التفاصيل في هذا الصدد.

وكانت وزارة الخارجية الصينية، أعلنت أمس الجمعة، أن وانج يي سيغادر الصين بعد غد الاثنين متوجها إلى كوريا الشمالية، في زيارة تستغرق 3 أيام.

وتعليقا على الزيارة، أشارت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية، إلى أنها تأتي في الوقت الذي تكثف فيه بيونج يانج الضغط على سول وواشنطن وسط طريق مسدود في محادثات نزع السلاح النووي مع الولايات المتحدة.