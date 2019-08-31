أصيب 8 أشخاص من أسرة واحدة، اليوم، إثر انقلاب سيارة ملاكي على طريق "العلمين - وادي النطرون الدولي"، وتم نقل المصابين إلى مستشفى وادي النطرون.

تلقى اللواء مجدي القمري، مدير أمن البحيرة، إخطارا من شرطة النجدة، بانقلاب سيارة ملاكي بالكيلو 35 على طريق "وادي النطرون - العلمين" اتجاه الطريق الصحراوي.

انتقلت الأجهزة الأمنية لموقع الحادث وتبين انقلاب سيارة ملاكي قيادة مصطفى زهدي محمد 44 سنة، مقيم بالقاهرة، وأسفر الحادث، عن إصابة قائد السيارة باشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات وسحجات وإصابة زوجته وجودي مصطفى زهدي 13 سنة، وابتسام إبراهيم عبد الرحمن 39 سنة، ونوران مصطفى زهدي 18 سنة، ومايا مصطفى زهدي 4 سنوات، ونجوى عبد السميع سلطان 47 سنة، ومصطفى زهدي محمد 44 سنة.

وجرى نقلهم إلى المستشفى المركزي، وحرر المحضر اللازم.