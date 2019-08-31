أمهل الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ كفر الشيخ، رئيس مدينة برج البرلس، 72 ساعة لتلافي الملاحظات التي وردت في تقرير المتابعة الميدانية على بعض المناطق، فضلاً عن رفع القمامة المتراكمة بالشوارع، حيث تبين من المرور على الخدمات بالمدينة، وجود تراكمات للقمامة بجوار بنك التنمية والتعاون والائتمان الزراعي خلف مبني مخبز القوات المسلحة، ووجود تراكمات للقمامة بجوار الوحدة المحلية، كذلك علي الطريق العام المؤدي للمقابر.

كما تبين أنه يوجد جمعية أهلية تقوم بالنظافة في الشوارع الجانبية من خلال اشتراكات للأهالي بها، وتقوم الوحدة المحلية بالنظافة بالطريق العام، بالإضافة لفرد القمامة وردم المرحلة الرابعة من ردم البرك بالمقلب الوسيط خلف محطة معالجة مياه الصرف الصحي ببرج البرلس، يوجد بالوحدة المحلية 4 عمال نظافة فقط، بعض أعمدة الإنارة تحتاج رفع كفاءة وخاصة بمنطقة المقابر، وذلك بناءً على تقرير المتابعة الميدانية، طبقاً لتكليفات محافظ كفرالشيخ.

كلف محافظ كفرالشيخ، رئيس مدينة برج البرلس، لعمل اللازم وتلافي الملاحظات الواردة بالتقرير خلال 72 ساعة، كما تابع المرور علي الوحدات الصحية بقري مركز كفر الشيخ، حيث تبين انتظام العمل باالوحدة الصحية بقرية شنو، وتواجد النوبتجية المكلفة بالعمل، وتوفر ادوية الطوارئ والاكسجين أثناء المرور، وتلاحظ أن حديقة الوحدة تحتاج إلي رفع كفاءة، يوجد تشوين للدواليب المتهالكة بحديقة الوحدة، وبلاعات الصرف بالوحدة بدون أغطية.

كما تبين انه بالمرور علي الجمعية الزراعية بقرية شنو تبين، انتظام العمل وقت المرور، ولا يوجد أي تعديات علي الأرض الزراعية، وبالمرور علي الوحدة الصحية بقرية دفريه تبين، انتظام العمل وقت المرور وتواجد النوبتجية المكلفة بالعمل، وتوفر أدوية الطوارئ والاكسجين والمستلزمات الطبية ومحلول الفار كولين وأجهزة النوبلايزر، وبالمرور علي الوحدة الصحية بقرية الحمراوي تبين، انتظام العمل وقت المرور وتواجد النوبتجية المكلفة بالعمل، والوحدة ملحقة في النوبتجية علي طبيب وحدة دفريه الصحية، وتبين وجود اشتعال للقمامة بالفاصل الموجود بين سور المدرسة ومبني الوحدة الصحية المؤجر.

وبالمرور على وحدة طب الأسرة بالقرية تبين انتظام العمل، وذلك بناءً على تقرير المتابعة الميدانية، طبقاً لتكليفات محافظ كفرالشيخ، وكلف المحافظ، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة فوة، ومدير عام هيئة الأبنية التعليمية، ووكيل وزارة الري، ورئيس قطاع الكهرباء، رئيس الجهاز التنفيذي لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بكفرالشيخ، لعمل اللازم وتلافي جميع الملاحظات خلال 72 ساعة.