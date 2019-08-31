أعلنت الوحدة المحلية لمدينة شرم الشيخ، عن فتح باب سحب استمارة الحصول على إسكان بدوي بمشروع 120 بيت بدوي بمنطقة الرويسات التابعة لمدينة شرم الشيخ.

وقال اللواء محمود السولية رئيس مدينة شرم الشيخ أنه سيجري فتح باب سحب الاستمارات حتى يوم الأحد الموافق 8 سبتمبر.

وأوضح أن تكلفة الاستمارة 50 جنيها إضافة إلى 200 جنيه رسوم جدية، وسيجري اعتبار هذه الرسوم ضمن التأمين المقدم في حالة الاستحقاق وردها في حالة عدم الاستحقاق، ويجري فقد هذه الرسوم في حالة تدوين بيانات غير صحيحة بالاستمارة بجانب اتخاذ الإجراءات القانونية والجنائية في حالة التزوير.

وقال رئيس المدينة أنه تم وضع عدد من الضوابط والشروط الخاصة بالحصول علي الإسكان البدوي منها أن يكون المتقدم مصري الجنسية ولا يقل عمره عن 21 سنة وأن يكون من القبائل البدوية القاطنة بمنطقة الرويسات فترة لا تقل عن خمس سنوات ويعتد بإثبات تاريخ الإقامة عن طريق شهادة الميلاد أو دليل كتابي صادر من مصلحة الأحوال المدنية ويكون المتقدم متزوج أو ارمله وتعول أولاد قصر أو مطلقة وتعول أولاد قصر علي أن يمر ثلاث سنوات علي طلاقها وألا يكون قد سبق للمتقدم أو زوجته أو أولاده الحصول علي وحدة سكنية أو قطعة أرض بأي من مدن المحافظة.

وأشار رئيس المدينة إلى المستندات المطلوبة، وهي صورة الرقم القومي وصورة قسيمة الزواج والرقم القومي للزوجة وصوة شهادة الميلاد للمتقدم وأبنائه وشهادات قيد بمدارس مدينة شرم للأبناء وصورة طبق الأصل من قرار استلام العمل للعاملين بالقطاع الحكومي وبيان حالة وظيفة للعاملين وخطاب اشتراك في التأمينات لغير الموظفين وصورة قسيمة الطلاق للمطلقة مع إقرار بعدم الزواج من الأحوال المدنية وأخيرا إيصال سداد رسوم الجدية.