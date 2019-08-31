تفقدت الدكتورة ميرفت عسكر القائمة بأعمال رئيس جامعة الزقازيق، سير العمل في تجهيز مستشفى العبور بقطاع صيدناوي، للوقوف على مدى جاهزيتها، وما ينقصها لاستقبال المرضى واستيعاب الأعداد المتزايدة من المترددين على المستشفيات الجامعية وتقديم خدمة طبية مميزة لهم.

وقالت "عسكر" إن خطة جامعة الزقازيق للبناء والتطوير ورفع البنية التحتية بالمستشفيات الجامعية تأتى فى إطار حرص الدولة للنهوض بالمنظومة الصحية، مشيرة إلى أن العمل في مستشفى الطوارئ ومعهد الأورام يسير قدما للانتهاء من التشطيبات والتأثيث لبدء استقبال المرضى بما يسهم فى رفع مستوى الخدمة الصحية المقدمة للمواطنين بمحافظة الشرقية وما حولها من محافظات.

رافق رئيس الجامعة في جولتها دكتور عبد السلام عيد عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية ودكتور هشام عناني المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية.