أعلن الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية عن رفع 785 طن قمامة وإزالة أخشاب سقفين مخالفين بنطاق حي شرق وغرب المنصورة خلال يومين، وذلك في إطار استمرار حملات النظافة اليومية وإزالة المخالفات ورفع التعديات ومتابعة أعمال الصيانة اليومية والدورية بمختلف المراكز والمدن والأحياء.

وقال المحاسب أحمد عبد السميع، رئيس حي غرب المنصورة إنه تم فك سقف بدون ترخيص بشارع البحراوى خلف الأمن المركزى، كما تم توريد 405 طن قمامة، إلى جانب رفع المخلفات الناتجة عن عملية القص وغسيل رصيف وبردورات الجزيرة الوسطى بمحيط محطة الصرف الصحي بشارع عبد السلام عارف، وكنس ورفع الأتربة من على جانبى الطريق خلف منطقة الأمن المركزي، وشارع الترعة، شارع مستشفى الصدر، شارع أحمد ماهر وشارع سامية الجمل ومحيط منطقة الجلاء.

وأكد المحاسب حسام عبد اللطيف رئيس حي شرق المنصورة، أنه تم مصادرة أخشاب سقف مخالف بشارع بن طولون متفرع من شارع الجيش لصدور إيقاف أعمال، وتم توريد 380 طن قمامة في حملة النظافة اليومية بنطاق الحي وبشوارع قناة السويس وسعد زغلول والإمام محمد عبده وجديلة وعبد المنعم رياض وتوريل القديمة والجديدة ومنطقة الرشاح، وشارع الجمهورية وبنك مصر ومدينة السلام، وعزبة عقل.