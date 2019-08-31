قرر الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة إحالة المسئولين عن 5 مراكز شباب، للتحقيق لتغيبهم عن العمل وغلقهم مقار المراكز، في إطار الدور الرقابي الساعى دائما لالتزام مراكز الشباب بالقليوبية وتحقيق أقصى استفادة من المراكز لخدمة روادها، وجذب عضويات جديدة لتوسيع قاعد المشاركة الإيجابية بمراكز الشباب.

وكان وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية يرافقه محمد عبد العزيز مدير إدارة خدمة المواطنين بالمديرية قد أجرى جولة ميدانية مفاجئة لمتابعة بعض مراكز شباب المحافظة في إدارات طوخ وشبين القناطر وقليوب.

وأسفرت نتيجة المتابعة عن إحالة العاملين بخمس مراكز للتحقيق نظرا لوجودها مغلقة في أوقات العمل الرسمية وهي مركز شباب الدير التابع لإدارة شباب طوخ ومنية شبين والشوبك، والكوم الأحمر وعرب صبيح التابعين لإدارة شباب شبين القناطر.

كما أمر الصبروط بإحالة بعض العاملين بمركز شباب منطي التابع لإدارة شباب شبرا للتحقيق لتغيبهم عن العمل في الأوقات الرسمية.

بينما أوصت اللجنة بضرورة استغلال أحد صالات الألعاب غير المستغلة في مركز شباب كفر الشوبك، وفي مركز شباب كفر شبين أوصى بتشكيل لجنة من الإدارة الهندسية بالمديرية لسرعة البدء في أعمل هدم وبناء سور المركز، كما تابعت اللجنة أعمال الملعب بمركز شباب ميت نما التابع لإدارة شباب شبرا الخيمة.

تابعت اللجنة مركز شباب عزبة الجندي التابع لإدارة شباب قليوب وأمرت بإحالة بعض العاملين للتحقيق لغيابهم عن العمل، وأوصت بضرورة استغلال المساحة الغير مستغله بجوار المقر الإداري للمركز، وفي مركز شباب الإصلاح الزراعي وجهت اللجنة بضرورة استغلال المساحة غير المستغلة بجوار سور المركز، كما تم التأكيد على ضرورة الاهتمام بنظافة المركز وحديقة الأطفال به.

تأتي المتابعات المستمرة لمراكز الشباب بناء على توجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والدكتور علاء مرزوق محافظ القليوبية، وتعتبر تلك المتابعات ليست فقط لتأكيد على انضباط العاملين، لكن أيضا لبحث سبل التطوير في النواحي الإنشائية والفنية، والوقوف على وضع مراكز الشباب في القليوبية على أرض الواقع للتعرف على ما توجهها من مشكلات والبحث عن سبل حلها لتحقيق الهدف المنشود من تطور تلك المراكز والسعي لجذب الشباب للاستفادة مما تقدمه من خدمات.