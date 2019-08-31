بدأت الأجهزة التنفيذية بحي غرب أسيوط في كشط بعض الشوارع بدءا من شارع المكتبات المتفرع من شارع سيتي، ورفع الإشغالات من الشارع تمهيدا لرصفه.

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء جمال نورالدين محافظ أسيوط لاستمرار أعمال رصف الشوارع والميادين بالاستعانة بمعدات مشروع الرصف بالمحافظة في كشط الطرق القديمة وتسويتها تمهيدا لرصفها وفقا للأولويات واحتياجات المواطنين، فضلا عن تكثيف حملات إزالة الإشغالات ونقل الباعة الجائلين إلى الأسواق المخصصة لهم وذلك لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين .

وقال محمد بشير رئيس حي غرب إنه جرى تدشين حملة ازالة إشغالات بمنطقة الأربعين والمعلمين، وحررت المحاضر اللازمة للمخالفين وتحقيق السيولة المرورية ومنع الاختناقات، فضلا عن التنسيق مع مسئولي الصحة والتموين والبيئة لشن حملات مكبرة على جميع المحال التجارية والأسواق للتأكد من سلامة المواد الغذائية المقدمة للمواطنين.