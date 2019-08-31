وجه اللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفرالشيخ اليوم رؤساء القرى برفع مستوى النظافة، وعرض مشكلات كل قرية ليجرى حلها فورا، ومدها بمعدات النظافة أو التدخل السريع من الإدارة العامة للنظافة والتجميل بالمحافظة، مشددا إزالة التعديات على الأراضش الزراعية وإزالتها من المهد، بجانب الحفاظ على أملاك الدولة لكونها خط أحمر ولا يمكن التفريط فيها.

وطالب "مبروك" رؤساء القرى بالاستعداد التام للعام الدراسي الجديد، والتعاون مع مديري المدارس الواقعة في نطاق كل قرية، وحل جميع المشاكل المتعلقة بكل مدرسة، مع الحفاظ على النظافة العامة بمحيط كل مدرسة والاهتمام بأعمال التجميل بكل قرية.

حضر الاجتماع هشام فتحي مدير الإدارة العامة للنظافة والتجميل بالمحافظة، وسامي خليفة نائب رئيس المدينة لشئون النظافة والتجميل، ورضا رجب نائب رئيس المدينة للإزالات والإشغالات، وأحمد الجوهري نائب رئيس المدينة لشئون قرى غرب كفرالشيخ، وناهد كمال نائب رئيس المدينة لشئون قرى شرق كفرالشيخ.