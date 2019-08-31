استضافت مصر نهائيات تحديات روتاكس العالمية، على حلبة جيبلى رايسواى الدولية لدورتين بعامي 2004 و2009، ومنذ أيام قليلة شارك فريق مصري مكون من 4 متسابقين في نهائيات هذا العام من التحديات التي أقيمت على حلبة "لو مانز" الدولية للكارتينج في الفترة من 21 – 24 أغسطس، والتي شارك بنهائيات هذه الكأس أكثر من 296 متسابقا حضروا من أكثر من 42 دولة.

ومن جانبه، قال فاروق رامي جاد، أحد أعضاء الفريق المصري الذي شارك في تلك النهائيات، عن استعداداته للمشاركة في تلك البطولة الدولية بفرنسا: "كنت على علم بمشاركتي في تلك البطولة ضد حوالي 500 متسابق من مختلف الدول، ولذا حاولنا خلال الفترة التي تسبق موعد البطولة الاستعداد من كل الجوانب المختلفة النفسية والبدنية والعقلية، لخوض تلك البطولة، وذلك بسبب خوض البطولة مع أمهر المتسابقين العالميين في تلك البطولة".

وأضاف فاروق في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، "أن حجم المنافسة بالنسبة للفريق المصري المشارك كان أكبر بالنسبة للمتسابقين الآخرين، وذلك بسبب قلة الاهتمام بهذه الرياضة في مصر، الأمر الذي ألقى على عاتق المتسابقين المصريين المشاركين بالبطولة حمل الاستعداد بشكل أكبر من الناحية البدنية والتركيز".

وأوضح فاروق أنه بسبب تدريباته التي دامت 12 عاما على رياضة "كرة السلة" استطاع تمهيد الطريق لتدريباته البدنية، مشيرًا إلى أن رياضة "الكارتينج" تحتاج إلى لياقة بدنية عالية، لشعور السائق في أثناء خوض السباق بكل تفاصيل المنحنيات الموجودة بحلبة السباق، منوهًا بأن الرياضة تعتمد بشكل كبير على الوقت، الأمر الذي يحتم على المتسابق التدريب بشكل كبير على التركيز، وحفظ كل الأعطال التي قد تواجهه أثناء خوض السباق، لإخبار فني الصيانة الموجود بالفريق لإصلاح العطل بشكل أسرع.

وعن كيفية المشاركة في البطولة هذا العام، أشار فاروق إلى أن جيبلي رايسواي هي المسؤولة عن البطولة في مصر، وهي المسؤولة عن اختيار الفريق، للمشاركة في البطولة، مشيرًا إلى أن هناك متسابقين تقدما باعتذار عن السفر لظروف مادية، حيث إن السفر يكون على حساب المتسابقين.

وعن رؤيته لسباقات الكارتينج، أوضح أن تلك السباقات لها دور مهم جدًا، بغض النظر عن روعة تلك السباقات والرياضة بشكل عام، إلا أن لها دور مهم في الترويج للسياحة، وعلى سبيل المثال البطولة التي استضافتها مدينة شرم الشيخ عام 2009، والتي ساهمت بشكل كبير في زيادة السياحة بها.

شارك بدوره فريق مصر الدولي للكارتينج بعدد أربعة متسابقين وهم: بسام عمار ضمن فئة الأساتذة (DD2 Masters) وكل من حسين سلمان، فاروق جاد، أحمد قشوع بفئة الكبار (Seniors)، والذين حققوا مراكز متقدمة في مجموعاتهم، فيما تصدرهم فاروق رامي جاد في مجموعته بأعلى نتائج الفريق.

جدير بالذكر أن حلبة "لو مانز" الدولية للكارتينج استضافت نهائيات بطولة "كأس العالم" لتحديات روتاكس بالفترة من 21 إلى 24 من أغسطس الجاري، والتي يتم تنظيمها لأول مرة عالميا، لتأتي متوازية مع تنظيم روتاكس لنهائيات تحديات روتاكس العالمية، التي يتم تنظيمها عالمياً منذ مطلع الألفية.