امتيازات واسعة تنتظر "العمالة غير المتتظمة" و"عمال المنازل" خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد تطبيق قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد، والذي منح مزايا جديدة للعمالة غير المنتظمة، فيما تستعد الحكومة لإصدار تشريع جديد لصالح عمال المنازل.

من جانبه، قال النائب عبدالفتاح محمد، أمين سر لجنة القوى العاملة بالبرلمان، إن قانون التأمينات الجديد تخص العمالة غير المنتظمة، وبذلك سيستحقوا معاش بعد بلوغ سن الشيخوخة، مع توافر مدة اشتراك بالتأمينات لمدة لا تقل عن 180 شهرا، مشيرا إلى أن القانون وضع حوافز تشجيعية للتأمين على العمالة غير المنتظمة من جانب صاحب العمل، مثل تحمل الخزانة العامة حصة صاحب العمل لهم.

وأضاف عبد الفتاح، لـ"الوطن"، أن هذه التعديلات الجديدة بالقانون جاءت استجابة للرئيس عبد الفتاح السيسي، خصوصا أنه أول من أطلق مبادة التأمين الاجتماعي على العمالة غير المنتظمة، وهو ما استجابت له الحكومة بإصدار شهادة أمان حينها.

وفيما يتعلق بعمال المنازل، قال النائب محمد وهب الله، عضو لجنة القوي العاملة بالبرلمان، لـ"الوطن"، إن الحكومة وعدت البرلمان بإعداد تشريع خاص بعمال المنازل، لذلك لن يشملهم قانون العمل الجديد الذي يستعد البرلمان لإصداره خلال الفترة المقبلة.

وأضاف وهب الله، أن هناك عددا كبيرا من التشريعات العمالية التي صدرت في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، على مدار أدوار الانعقاد الأربعة للبرلمان، هدفها الأول هو تحسين بيئة العمل، كان آخرها قانوني التنظيمات النقابية والتأمينات الاجتماعية الجديد.