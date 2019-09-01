كانت مشاهدته أحد أصدقائه وهو يلعب رياضة الجُلة دافعا له لأن يمارس هذه اللعبة، ويقرر أن يكون أحد أبطال هذه اللعبة، وبعد عدة سنوات أصبح من المتوجين بالميدالية البرونزية في دورة الألعاب الأفريقية والتي تُقام فعالياتها بالمغرب.

ورياضة دفع الجلة أحد فروع ألعاب القوى، والتي تكون فيها عملية رمي الكرة من أمام الكتف، ويكون اللاعب داخل دائرة بقُطر (213) سنتيمترا، وتكون الكرة من الحديد أو النحاس الصلب، ويبلغ وزنها 7.257 كيلوجرام لمسابقات الرجال.

"الوطن" حاورت مصطفى عمرو الحاصل على الميدالية البرونزية في دفع الجلة بمسافة 20 إلى 74 مترا، وأوضح خلاله مشواره بالبطولة وأبرز الصعوبات التي واجهته وطموحاته في رياضة دفع الجلة في المستقبل، وإلى نص الحوار..

* حدثنا عن مشوارك في دورة الألعاب الأفريقية حتى التتويج بالميدالية البرونزية؟

بالتأكيد المشوار كان تحديا كبيرا في المنافسة مع المشاركين، ولكن بفضل الله استطعت أن أحافظ على تركيز طوال البطولة، حتى نجحت في تحقيق الميدالية البرونزية.

* كيف كانت استعداداتك للبطولة؟ وماذا كان هدفك قبل بدايتها؟

استعداداتي لدورة الألعاب الأفريقي كانت مثل التجهيز لأي بطولة، التركيز التام منذ بداية المعسكر والالتزام في التدريبات والنصائح الموجهة، والتطوير المستمر.

وهدفي كان منذ البداية هو تحقيق ميدالية ومركز متقدم في البطولة، وتحقيق مركز أفضل عن المشاركات الماضية.

* ما هي أصعب المواقف التي مرت عليك خلال مشوار البطولة؟

أشد المواقف صعوبة هي تعرضي للإصابة في اليد اليمنى عقب بطولة الجمهورية، وكنت متخوفا جدا من استمرار الإصابة وعدم نجاحي في اللحاق بدورة الألعاب الأفريقية.

* كيف كانت بدايتك مع لعبة دفع الجلة؟

بدأت ممارستها وأنا في سن 14 عاما، وذلك بعد مشاهدة صديق لي بالمدرسة يلعب مبارياتها في بطولة الجمهورية، فأحببت ممارستها، وأعمل على أن أكون أحد أبطالها.

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* ماذا عن طموحك مع لعبة رمي الجلة؟

أحلامي مع اللعبة مثل طموحات أي لاعب آخر هي أن أحصل على لقب بطل العالم وبطل الأولمبياد، وأعمل على تحقيق هذا الهدف في كل بطولة أشارك بها.

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* في رأيك ما مستقبل وضع لعبة دفع الجلة في مصر؟

اللعبة ليس لديها انتشار أو جمهور كبير في مصر، وأعتقد أن اللعبة ليس لديها اهتمام كبير في مصر لأنها من الرياضات الصعبة وتحتاج لمواصفات خاصة للشخص الذي يمارسها.

* ماذا عن الدراسة وكيف تستطيع التوفيق بينها وبين الرياضة؟

أنا أدرس في كلية الهندسة قسم ميكانيكا في إحدى الجامعات الأمريكية، وأثرت الرياضة بالإيجاب على حياتي، فكانت سببا في حصولي على المنحة الدراسية بأمريكا، كما أن الدراسة علمتني أن أعمل بجد واجتهاد في أي مجال، واستطعت التوفيق بينها وبين الدراسة بإدارة الوقت فقط.

* ما هي أبرز البطولات التي حصلت عليها في دفع الجلة؟

حصلت على بطولة عرب عامي 2015 و2019، وبطولة الجامعات الأمريكية في عام 2017 - 2019، كما شاركت 4 مرات في بطولة العالم.