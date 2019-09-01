يعرض بمتحف الأقصر لأول مرة.. أثري يشرح الأهمية التاريخية لتابوت تاوسرت

بعد مرور أكثر من عقدين على اكتشافه، تعرض وزارة الآثار، ولأول مرة، خلال الأيام المقبلة، تابوت الملكة تاوسرت، آخر ملكات الأسرة 19، بمتحف الأقصر، وذلك بعد نقله من مكان اكتشافه بمقبرة الملك "باي" بالبر الغربي بمدينة الأقصر، والمغلقة أمام الزيارة.

وعن الأهمية التاريخية للتابوت قال الدكتور مجدي شاكر الخبير الأثري، إن الملكة تاوسرت من أشهر مقابر عصر الرعامسة بوادي الملوك بغرب الأقصر، موضحا أنها كانت مقبرة مشتركة تخص في الأساس "تاوسرت" آخر ملوك الأسرة التاسعة عشر المعروفين حتى الآن، والتي لم تحكم إلا حوالي سنة، ثم تم توسعتها وإعادة استخدامها من قبل الملك "ست نخت" أول ملوك الأسرة العشرين، وهي مفتوحة منذ العصور القديمة.

وأضاف شاكر لـ"الوطن"، أن المقبرة تقع في الوادي الشرقي بوادي الملوك، وتتكون من حجرتين للدفن وهي نتاج عمليات التوسعة التي قام بها الملك ست نخت، لتكون بذلك واحدة من أكبر مقابر وادي الملوك إذ تمتد على مساحة 112 مترا مربعا.

وأكد كبير الأثريين بوزارة الآثار أنه يُلاحظ طمس معالم الملكة "تاوسرت" من جدران المقبرة ومحاولة تحوير النقوش لتلائم الملك ست نخت، كما يلاحظ إزالة الاسم الملكي لست نخت من على جدران المقبرة وإحلال اسم الملك سيتي الثاني بدلا منه خلال العقود التالية.

والتابوت مصنوع من الجرانيت الوردي ومزين بمجموعة من الرسومات التي تصور الأربع آلهات الحاميات وأبناء حورس الأربعة، بالإضافة إلى نقوش الدعوات والصلوات للمتوفى.

وعثر عليه عالم الآثار الألماني "التن مولر" داخل مقبرة باي، والموجود بالقرب من مقبرة الملكة "تاوسرت"، ويبلغ طول التابوت 280 سم وعرض 120 سم وارتفاع 150 سم ويزن 6 أطنان.