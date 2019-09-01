يوسف أشرف يتحدث عن تتويجه بـ"فضية الكاراتيه" في دورة أفريقيا بالمغرب

أعرب الكابتن يوسف أشرف، عن سعادته البالغة بتتويجه بالميدالية الفضية الكاراتيه بدورة الألعاب الإفريقية التي اقيمت بالمغرب، موضحًا أن أي إنجاز يبدأ من تنظيم الدولة ثم الاتحاد والمدربين واللاعبين، وذلك خلال مداخلة هاتفية خلال نشرة "أخبار TeN"، على شاشة "TeN".

وأضاف أشرف، أن وزير الرياضة أشرف صبحي اجتمع مع البعثة المصرية قبل السفر إلى المغرب، وحثهم على بذل أقصى جهد من أجل تحقيق عدد كبير من الميداليات في البطولة وأن نحصل على تصنيف أول في البطولة، كما أن الاتحاد تواصل مع كل اللاعبين وقاموا بعمل معسكرات متميزة.

وتابع: "المديرين كانوا عاوزنا نعمل أفضل النتائج، كان هدفنا نروح البطولة ونأدي أفضل ما عندنا، الاداء أهم من النتيجة، والحمد لله جبنا ميداليات فضة وذهب وبرونز، مفيش حد في البعثة كلها روح من غير ميداليات، كلنا كان عندنا هدف إننا نحقق إنجازات محدش حققها قبل كده ونتفوق على نفسنا قبل ما نتفوق على المنافس".