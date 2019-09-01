تلقى الدكتور عزالدين أبوستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، تقريرا من الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية، يفيد بنجاح معهد تكنولوجيا الأغذية في اختبار الاعتماد من هيئة المواصفات والجودة "الإيجاك"، حيث تم منح المعهد شهادة الأيزو 17025 ISO المتعلقة بتحديث المواصفة لسنة 2017.

وأكدت الدكتورة إيمان سالم مدير معهد تكنولوجيا الأغذية، أهمية دور إدارة المعهد وإدارة الجودة الشاملة بمركز البحوث الزراعية وفريق الجودة بمعمل كيمياء الأغذية بمعهد بحوث تكنولوجيا الأغذية من أساتذة وباحثين وعمال في الحصول على الأيزو.

وقالت إن الحصول على شهادة الجودة تأكيد للدور الحيوي للمعهد في تطوير قطاع الصناعات الغذائية وفقا للمعايير المصرية والدولية.