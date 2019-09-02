أعلن مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية، عرض الفيلم العالمي "وُلد ملكاً" (Born A King)، بدءا من الخميس 26 سبتمبر 2019، في صالات السينما في المملكة ودول الخليج العربي.

يتناول الفيلم زيارة الملك فيصل بن عبدالعزيز إلى بريطانيا عام 1919، وهو إنتاج مشترك بين المملكة وإنجلترا وإسبانيا، وجرى تصويره بين الرياض ولندن تحت إدارة المنتج الإسباني الحائز على جائزة الأوسكار أندريس جوميز.

ويحظى فيلم "ولد ملكًا" بأهمية استثنائية كونه يُمكن الأجيال الناشئة من التعرف على شخصية الملك فيصل الذي أفنى حياته في خدمة وطنه ونهضة بلاده، حسبما يقول الأمير تركي الفيصل، رئيس مجلس الإدارة لمركز الملك والفيصل للبحوث دراسات الإسلامية.

ويشارك أكثر من 80 شابًا سعوديًا في الفيلم الذي كتبه الروائي السعودي، بدر السماري، ومن إخراج الإسباني أجوستي فيلارونجا، ويلعب فيه دور البطولة كل من الممثلين هيرميوني كورفيلد، إد سكرين، لورانس فوكس، وجيمس فليت، إضافة إلى طفل سعودي يُجسد شخصية الملك فيصل، حينما كان في الثامنة من عمره، والممثل السعودي راكان عبد الواحد.

وقررت الجهة المنتجة للفيلم عرضه بشكل خاص مرتين، بحضور نخبة من المثقفين والإعلاميين والدبلوماسيين من داخل السعودية وخارجها في شهري مارس وإبريل الماضيين، بينما سينطلق العمل الفني إلى خارج المملكة ليعرض في دور العرض الدولية تباعًا.