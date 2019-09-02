بحث رئيس هيئة الأركان المشتركة الأردني اللواء يوسف الحنيطي، اليوم ، مع نائب مساعد وزير الدفاع للأمن السيبراني والاتصال الدولي وسياسة المعلومات الأمريكية روبرت ستاير، أوجه التعاون المشترك بين البلدين خلال استقباله له والوفد المرافق.

وذكرت وكالة الأنباء الأردنية "بترا"، أن اللواء الحنيطي بحث مع نائب مساعد وزير الدفاع للأمن السيبراني الأمريكي، أوجه التعاون والتنسيق المشترك في عدد من الأمور والقضايا التي تخدم مصلحة القوات المسلحة في البلدين، خلال استقباله له في مكتبه بالقيادة العامة بالعاصمة وحضر اللقاء الملحق الدفاعي الأمريكي في عمان.