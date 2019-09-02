أعلنت إدارة منتدى شباب العالم انعقاد منتدى الشباب العالمي 2019، في الفترة من 14 حتى 17 ديسمبر 2019 في مدينة شرم الشيخ، وفتحت إدارة منتدى الشباب العالم باب التسجيل لحضور المنتدى، عبر البريد الإلكتروني الخاص بالمنتدى.

وذكرت إدارة المنتدى، أنّ الشباب من جميع أنحاء العالم سيجتمعون لمناقشة وتبادل الأفكار حول السلام والتنمية والإبداع، في تجربة أكثر ثراءً وتنوعًا، ويعقد منتدى شباب العالم سنويًا في شرم الشيخ، تحت رعاية وبحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وعرضت فضائية "إكسترا نيوز"، مقطع فيديو، يوضح طريقة التسجيل للحضور والمشاركة في منتدى شباب العالم المقبل بشرم الشيخ، وللتقديم اضغط هنا.

ووجهت إدارة المنتدى الدعوة للشباب من جميع أنحاء العالم للمشاركة في المناقشات التي ستركز هذا العام على قضايا السلام والتنمية والإبداع، من خلال التسجيل على الموقع الإلكتروني الرسمي للمنتدى خلال موعد أقصاه ١٠ نوفمبر المقبل.