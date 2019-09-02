ضبطت أجهزة الأمن في البحيرة، بإشراف اللواء مجدي القمري مدير الأمن، بالتنسيق مع مديرية التموين بإشراف المهندس إسماعيل شلبي، وكيل وزارة التموين، سيارة مجهولة تبيع لحوم غير صالحة للاستخدام الآدمي وبعض المنتجات الغذائية بمدينة الرحمانية، تحمل شعار "خير بلدنا".

كان المهندس هشام عابدين، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الرحمانية، لاحظ وجود سيارة تعرض منتجات غذائية للمواطنين، وتم تشكيل حملة تموينية بالتعاون بين الوحدة المحلية وإدارة تموين الرحمانية والإدارة الصحية ومباحث التموين، أسفرت عن ضبط السيارة.

وحرر محضر بالواقعة وجار العرض على النيابة العامة.