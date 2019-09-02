"إحساسك نعمة"، خدمة جديدة قدمتها الحملة القومية لعلاج التهاب الأعصاب الطرفية، وإمكانية تواصل المريض مع الأطباء إلكترونيا للرد على استفساراتهم بشكل مجاني، حسبما أوضح الحملة في بيان لها.

تقدم الخدمة عبر تطبيق "CDOC"، والذي يتم تحميله على الهواتف الذكية التي تعمل بنظامي الأندرويد وأبل، ويقدم الخدمة نخبة متميزة من الأطباء، ويتميز بالخصوصية، وسرية بيانات المرضى، وعدم إطلاع أي طرف دون الطبيب المختص على بياناتهم أو أسرارهم المرضية.

"الوطن"، تواصلت مع الأطباء عبر التطبيق كمرضى لتلقي استشارة طبية عبر هذه الخدمة، عقب تحميل التطبيق يتطلب منك تسجيل بعض البيانات حتى تتمكن من طلب استشارة، منها الاسم، ورقم الهاتف، والبريد الإلكتروني، وتاريخ الميلاد والنوع والبلد واختيار كلمة مرور.

المرحلة التالية هي وجود التخصصات المختلفة والتي تقرب من 36 تخصصا، من بينها التخدير وعلاج الألم والقلب والأمراض الصدرية، والاستشارات الدوائية، والتجميل وأمراض الدم، والتغذية والمخ والأعصاب، وجميعهم بمقابل مادي تتراوح تكلفته ما بين 25 جنيها إلى 300 جنيه، كما أن هناك بعض التخصصات ليس بها طبيب متاح للرد.

أما في حالة الرغبة في طلب الخدمة المجانية تضغط على أيقونة "إحساسك نعمة"، والتي يوجد بها 5 تخصصات مجانية هي العظام، وأخصائي الغدد الصماء والسكر والسمنة، واستشاري الغدد الصماء والباطنة، وطب المخ والأعصاب.

أرسلت "الوطن" استشارة في مجال المخ والأعصاب، وحسب الموقع فمتوسط توقيت الرد هو ساعة من توقيت إرسال الاستشارة، أرسلت استشارة المخ والأعصاب وبعد مرور أكثر من ساعتين لم نتلقَ أي رد، فنرسل رسالة تفيد بأننا ننتظر الرد، وجاء الرد بعدها بـ7 دقائق يفيد "بأن الحالة بحاجة للتوجه للطوارئ للكشف من قبل طبيب متخصص، وهذه الأعراض ليس لها علاقة بالمخ والأعصاب".