لقي طالب مصرعه في الدقهلية، اليوم، ووصل مستشفى دكرنس العام متأثرا بإصابته بجرح طعني نافذ بالصدر، إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة بها.

تلقى اللواء فاضل عمار، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من مأمور مركز شرطة دكرنس بوصول بلاغ من مستشفى دكرنس العام بوصول "إسلام ك.م"، 18 سنة طالب إلى المستشفى مصابا بجرح طعني وتوفي بعد وصوله.

انتقلت مباحث المركز إلي مكان الواقعة للتعرف علي سبب الإصابة، وأكد تقرير المستشفى أن المتوفي أصيب بجرح طعني نافذ بالصدر من الجهة اليسرى، وتم التعامل معه ولكنه لم يستجب للإنعاش القلبي والرئوي.

وجرى نقل الجثة إلى ثلاجة الموتى تحت تصرف النيابة العامة.