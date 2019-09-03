صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه جارٍ إنشاء سوق النيل بمدينة رأس البر بمحافظة دمياط، وتضم 192 محلاً تجارية، على مساحة 3250 م2 قامت المحافظة بتوفيرها لإقامة المشروع بمنطقة كورنيش النيل بمدينة رأس البر، موضحاً أن المشروع يهدف للقضاء على ظاهرة الباعة الجائلين، والمحافظة على الطابع العمراني المميز للمدينة، وإظهارها بشكل حضاري أمام جميع روادها.

وأوضح المهندس خالد صديق، مدير صندوق تطوير المناطق العشوائية، أن السوق تتكون من 5 بلوكات، يضم البلوكان الأول والخامس منها 42 محلاً تجارية بكل بلوك، بينما تضم البلوكات من الثانى إلى الرابع 36 محلاً تجارية بكل بلوك، بالإضافة إلى دورات المياه وممرات المشاة.